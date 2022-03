Cameron Diaz: "Non mi lavo quasi mai il viso, dell'aspetto fisico non m’importa più molto"

Alla soglia dei 50 anni (li compirà il prossimo 30 agosto), Cameron Diaz ha raggiunto nuove consapevolezze che lasciano alle spalle anni e anni convinzioni, sul piano professionale ma soprattutto personale. In un'intervista rilasciata al BBC Michelle Visage's Rule Breakers podcast, l’attrice ha raccontato del benessere raggiunto dopo aver abbandonato gli standard di bellezza a lungo rispettati come protagonista dello showbiz. “Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia... sono una bestia!”, ironizza oggi la protagonista di film come Tutti pazzi per Mary e The Mask che ha rifiutato quasi 100 milioni di dollari in offerte cinematografiche pur di restare fuori da un contesto che considera “una trappola”.

“Sono stata vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi” ha aggiunto ancora, confidando come negli ultimi otto anni, da quando cioè ha sposato il marito Benji Madden, tutta la sua vita abbia preso un’altra piega.

Nuove priorità

Oggi Cameron Diaz dedica davvero poco tempo alla sua immagine, concentrandosi sulla serenità interiore, sua, della sua famiglia e di Raddix, soprattutto, la figlia nata due anni fa. “L'ultima cosa a cui penso nell'arco della giornata è il mio aspetto fisico e non mi lavo quasi mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale...che prendono polvere sugli scaffali”, ha aggiunto ancora. Questione di priorità.