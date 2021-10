Can Yaman e Francesca Chillemi, la foto entusiasma i fan: "Siete bellissimi"

Seduti insieme al tavolo di un ristorante di Palermo sorridenti e sereni, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno suscitato l’entusiasmo dei fan che stanno rilasciando i loro commenti più felici: "Siete bellissimi" è quello più gettonato da quanti non vedono l’ora di vederli insieme nella fiction Viola come il mare, le cui riprese sono iniziate in queste ore a Mondello.

In questo caso il gossip su eventuali implicazioni sentimentali tra l’attrice siciliana e il collega turco non trova alcun sostegno. Lo scatto è stato postato dalla star DayDreamer sul suo profilo Instagram con l’emoticon di due calici pronti al brindisi, segno dell’amicizia che lo lega alla collega con cui affronta questa nuova avventura professionale. Nessuna donna (almeno per ora) sembra aver rimpiazzato la ex fidanzata Diletta Leotta, con cui la relazione pare ormai finita.

E se lui non ha mai rilasciato alcun commento sulla questione, più disposta a parlare è stata lei: "La cosa che mi è dispiaciuta di più è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta (…) L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi" ha detto di recente, ribadendo una distanza ormai incolmabile.

E Francesca Chillemi? Qual è la vita sentimentale dell’attrice 36enne? Da anni la ex Miss Italia è felicemente legata al compagno Stefano Rosso, figlio del patron del marchio di abbigliamento Diesel. Dal loro amore nel 2016 è nata la figlia Rania.