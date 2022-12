Ultimo dell'anno in montagna, il lusso dei vip tra sci, terme e vasche idromassaggio

Il Capodanno dei vip è a tema relax e sport quest'anno. Sono in molti ad avere scelto come meta per celebrare l'ultimo e il primo giorno dell'anno la montagna. Da Michelle Hunziker a Aurora Ramazzotti, da Fedez a Alfonso Signorini: il richiamo della neve è troppo forte.

Anche Carlo Conti, che da qualche anno riesce a trascorrere il giorno del 31 dicembre e del 1 gennaio con la famiglia, ha scelto di indossare scarponi e sciarpe: "A Capodanno ho sempre lavorato, prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c'e? mio figlio Matteo, ho deciso di dedicare piu? tempo alla famiglia e questo vale anche per le Feste. Andro? in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca, nostro figlio e un gruppo di amici. Ci sarà? anche Leonardo (Pieraccioni, ndr), mentre Giorgio (Panariello, ndr) lavora…".

Alfonso Signorini, che si trova con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Cortina d'Ampezzo, ha voluto fare un augurio speciale ai suoi follower: "Amici buongiorno, ho voluto salutare il vecchio anno con una salita tosta, tra la neve, ed è stata una cosa allegorica. Prima attraverso la selva come la Selva Oscura di Dante, che rappresenta le fatiche dell'anno e poi fino alla cima che è questa si apre una nuova prospettiva e spero che sia di buon auspicio per me e per voi".

Chiara Ferragni e Fedez sono insieme ad alcuni amici, tra cui Chiara Biasi, a Megève, un piccolo paese francese sulle Alpi. Questa volta con loro non ci sono Vittoria e Leone che sono invece con i nonni. Fedez ha anche deciso di salutare il 2022 pubblicando una foto con il lato b al vento. Prima di dedicarsi ad una ciaspolata di gruppo il rapper si è concesso qualche minuto di relax all'interno della vasca idromassaggio dell'hote di lusso.

Clizia Incorvaia si trova a Brunico, in Val Pusteria, insieme a Paolo Ciavarro e al loro bambino e su Instagram scrive: "Io e Gabri siamo in hotel (niente sci) lui ha un po’ di febbre, così ne approfitto per scrivere la lista dei 'Buoni propositi' il primo di questi è affrontare ogni difficoltà con il sorriso! Dunque questa sera in camera con lui indosseremo ugualmente il nostro abito più bello e l’intimo rosso.