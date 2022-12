Trussardi in montagna con Michelle Hunziker e Serena Autieri, ma qualcosa non va

La notizia della possibile rottura dell'amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri aveva creato non poco scalpore tanto che anche le dirette interessate avevano deciso di rispondere alle voci smentendo la fine della loro amicizia. In questi giorni le due hanno deciso di trascorrere del tempo insieme in montagna e con loro non poteva mancare Tomaso Trussardi.

Molto probabilmente le due amiche, con le rispettive famiglie, probabilmente trascorreranno il Capodanno insieme e ovviamente tutti si aspettavano l'arrivo dell'imprenditore e così è stato. Trussardi ha pubblicato delle storie in cui ha voluto ribadire il concetto che lui nella relazione d'amicizia tra Michelle e Serena non ha mai avuto alcun ruolo come neanche nella loro presunta litigata. Trussardi ha chiesto, in modo ironico, sia a Hunziker che a Autieri se lui avesse colpe e entrambe hanno confermato di no. "Allora, ciao Serena tutto bene? - ha scherzato Trussardi -. La tua frequentazione con Michelle tutto bene? Io ho fatto di tutto per farvi litigare eh, però non ci sono riuscito...". Poi si è rivolto a Michelle e le ha posto la medesima domanda: "Con Serena è tutto a posto?", "Sìsì tutto grazie a te, si riuscito a fluidificare la situazione" ha chiosato la conduttrice un po' infastidita.

Ma particolare è la scelta di Michelle di non ricondividere le storie dell'ex marito, cosa che invece ha fatto Serena. Perché questa scelta di non far vedere Tomaso nelle sue storie? Forse perché il modo di scherzare di Tomaso non le è piaciuto?

Se è vero che tra gli ex coniugi sembra essere sbocciato di nuovo il sereno, anche a Natale la conduttrice e l’imprenditore sono stati insieme e questo significa che l'affetto e la serenità sono tornati, per quanto riguarda l'amore tutto tace. A novembre Trussardi aveva parlato del legame con Michelle: "Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse". Uno spiraglio è quindi ancora aperto, chissà cosa succederà con l'anno nuovo.