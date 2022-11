Carlotta Mantovan, il tenero "lavoretto" della figlia Stella nel ricordo di papà Fabrizio

Animaletti colorati e pupazzi che ricordano i personaggi del film di animazione Toy Story sono i protagonisti della foto postata da Carlotta Mantovan sul suo profilo Instagram. Autrice del bellissimo lavoretto che riproduce un piccolo teatro realizzato con una scatola di scarpe è Stella Frizzi, figlia dell'intimenticabile Fabrizio che sempre resta presente nella vita della sua famiglia e di quanti gli hanno voluto bene e ancora lo ricordano con immutato affetto. Gli hashtag a corredo dell'immagine raccontano un significativo momento di quotidianità della bimba nata nove anni fa dall'amore tra il conduttore e la giornalista ed ex modella, sempre generosa nel condividere con i follower gli scorci di una vita che va avanti nel ricordo del marito e padre adorato.

In molti, infatti, hanno ricordato che Fabrizio Frizzi, oltre ad essere stato uno dei protagonisti della tv, ha anche doppiato la voce di Woody, personaggio principale della saga di cartoni animati con cui oggi Stella si diverte mettendo in scena la sua tenera fantasia.

Carlotta Mantovan oggi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi avvenuta nel 2018 a causa di una malattia, Carlotta Mantovan ha condotto per un periodo la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e ha anche affiancato nel programma Portobello l'amica Antonella Clerici con cui ha posato per un selfie durante le ultime vacanze estive. Adesso, però, il mondo dello spettacolo sembra non far parte più della sua vita che oggi è in Francia dove si è trasferita con la figlia Stella. Molto riservata sul suo privato, sui social Mantovan non compare spesso e quando accade, è solo per condividere scorci di paesaggi suggestivi o immagini di cavalli che rientrano tra le sue passioni.

"Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo. Ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl" ha detto di lei Carlotta nella clip per Ballando con le stelle: "Adesso fa la quarta elementare, è il mio raggio di sole".