La beniamina di tutti i bambini (e non solo) è diventata mamma: benvenuta Angelina

Si è fatta attendere ma alla fine è arrivata come un ciclone nella vita di mamma Carolina Benvenga e di papà Riccardo Scire che l'hanno riempita d'amore. La beniamina di tutti i bambini è diventata mamma il 19 giugno scorso. Che si stesse muovendo qualcosa, i fans del volto di RaiYoyo lo avevano presagito dal fatto che per qualche giorno era sparita dai social e non dava più aggiornamenti sul suo pancione.

Mamma Carolina, nelle scorse ore, ha dato l'annuncio della nascita della piccola Angelina con un post dolcissimo pubblicato sui social: "Il 19 giugno sei arrivata tu, rimettndo al proprio posto tutte le priorità del mondo...[...] Tu sei nostro futuro". E ha anche spiegato il perchè del nome Angelina: "Il tuo nome ha una storia, frutto dell'unione di tranti grandi amori, un tributo alla persona che più di tutto avrei voluto presentari, che ti avrebbe amata come ha amato me, ma che dico, sicuramente di più. Impossibile non pensare che sia stato prorpio lei a mandarti a noi, perchè per ogni fine, c'è sempre un nuovo inizio".

Tra i primi auguri alla nuova arrivata e alla coppia, il collega e amico Lorenzo Brechetti che con Carolina anima i pomeriggi dei bambini con la posta di Yoyo: "Ciao Angelina, non vedo l'ora di conoscerti. hai due genitori pazzeschi e vedrai che ci divertiremo assieme". E ancora, l'attore ex Amici e Tale Quale show: "Auguri amori belli! Angelina sei già piena di zii e nemmeno lo sai!", Alessandra Amoroso, Beatrice Valli e il marito Marco Fantini, Giulia Stabile, Micol Olivieri ed Elettra Lamborghini, solo per citarne alcuni.