Cecilia Rodriguez in lacrime durante la prova l'abito da sposa: il motivo raccontato nelle foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. E stavolta pare davvero imminente il giorno delle nozze, fino a ora rimandato per motivi che non hanno nulla a che vedere con crisi di coppia. Il rapporto tra la modella sorella di Belen e l'ex ciclista procede a gonfie vele ormai da tempo e gli ultimi contenuti social lo dimostrano, tesi come sono a raccontare della fatidica prova dell'abito di nozze.

C'è stato qualcosa, però, un'assenza importante che ha smosso l'emozione della futura sposa durante un momento tanto importante. E a raccontarlo è stata lei stessa che si è ripresa in una foto in preda alla commozione nell'Atelier Emè che firmerà il vestito. "Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto. Ma sento sempre più vicino a quel giorno, allora nel vedere l'abito come me lo sono sempre immaginato, a me ha fatto emozionare" ha raccontato ai follower parlando della madre che non ha potuto essere con lei perché in viaggio. Poi ha anche svelato qualche dettaglio sulla cerimonia.

A partire dalla data che potrebbe essere a giugno fino agli invitati: "Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita", ha aggiunto. E a chi le ha chiesto se si fosse lasciata con Ignazio è stata rivolta la sarcastica risposta: "Mi sposo da sola!". Proprio di recente a commentare il grande passo non ancora celebrato è stato il suocero di Cecilia, Francesco Moser: "Non mi faccio i fatti loro, non guardo Internet, uso il cellulare solo per telefonare. Il matrimonio? Quando lo vedo, ci credo" ha detto. E stavolta quel momento pare davvero vicino.