Cesare Cremonini testimone al matrimonio di Ballo, canta commosso per gli sposi: video

E' stato un weekend pieno di emozioni per Cesare Cremonini, che ha accompagnato il suo amico e bassista Nicola Balestri, in arte Ballo, nel giorno più importante della sua vita. Il musicista, accanto a Cremonini dai tempi dei Lunapop, ha sposato ieri Erika Moltrer, con cui ha due figli, ma i preparativi sono iniziati dal venerdì.

"E' iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell'amore) di Ballo con Erika" aveva scritto due giorni fa su Instagram il cantautore, appena arrivato al Lago di Garda - dove si sono tenute le nozze - per poi condividere diversi momenti di questi giorni speciali. Cremonini ha supportato lo storico amico in ogni passo di questo importante traguardo, ma soprattutto ha vissuto con lui e la sposa la gioia della festa, regalandogli dei siparietti speciali: eccolo prima suonare, poi cantare per loro, commosso, mentre verso la fine della serata si è esibito con una cover band dei Queen.

Tra le storie Cremonini è apparso sempre da solo o insieme a Ballo, non è chiaro dunque se insieme a lui c'era anche la fidanzata Martina Maggiore, con cui, pare, sia tornato insieme dopo un periodo di allontanamento. A fine serata, la dedica per gli sposi con una carrellata di foto del matrimonio appena celebrato: "Tra tutte le esperienze provate nella mia vita, l'amore è quella che più somiglia alla libertà. Auguri amici miei".

