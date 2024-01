Fermato Chef Rubio: aveva una tanica di sangue in macchina

Ancora guai per Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, noto per le posizioni pro-Palestina. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Roma per un controllo e trovato in possesso di una tanica in plastica contenente cinque litri di una sostanza compatibile con sangue animale, custodita all'interno del veicolo a bordo del quale viaggiava. I poliziotti lo hanno poi portato presso il commissariato Prenestino per gli approfondimenti del caso. Chef Rubio, ascoltato dagli agenti, ha affermato di essere diretto alla manifestazione organizzata da Potere al Popolo contro la censura alle bandiere della Palestina in programma questa mattina nei pressi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, cui avrebbe preso parte per contestare un "asserito" atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione ad un programma televisivo argentino.

Rubio ha anche dichiarato che la sostanza contenuta nella tanica consiste in sangue animale, nel dettaglio di origine bovina e suina destinato ad usi culinari. Dopo le verifiche esperite, personale della Polizia Scientifica ha proceduto alla campionatura della sostanza di interesse, all'esito delle quali si procederà a norma di legge se fosse confermata la provenienza animale. Nella stessa manifestazione alcune persone hanno esposto dei fogli di carta, di lunghezza 100x60 centimetri, riportanti la bandiera di Israele ed hanno cercato di imbrattarli con della vernice. Personale della polizia, prontamente intervenuto, ha impedito l'azione e fatto rimuovere il materiale.