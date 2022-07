Chiara Ferragni: seno in vista con il reggiseno di cristalli | FOTO

Sotto il gilet nulla, o meglio un reggiseno con i cristalli che lascia tutto in vista. Chiara Ferragni, a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture, sfoggia un reticolo brillante indossato non tanto per la sua funzione, ovvero quella di coprire il seno, ma per semplice decoro. Sopra ai brillanti un gilet nero corto abbinato ad un paio di pantaloni sempre neri ma lucidi: un abbinamento che non può passare inosservato.

Tra chi apprezza il look, e commenta con "bellissima", c'è anche chi invece lo detesta e si chiede come l'influencer faccia ad indossare tali pantaloni con queste temperature caldissime: "Tu bellissima - le scrive un utente - ma nel vestito non riesco a trovare proprio nulla di bello... Sembra il vestito di Halloween che mia madre mi faceva con i sacchi dell'immondizia".

Non è la prima volta che Ferragni esibisce look vedo non vedo, come dimenticare i pantaloni Svarowski o la maglietta con sopra stampato il suo seno. Nelle foto del look condivise su Instagram ha scelto dei cuori per tappare i capezzoli che inevitabilmente esco dall'intimo prezioso. Da non tralasciare neanche il nuovo look curato dal parrucchiere Andrea Soriga che con l'aiuto delle extension ha realizzato un'acconciatura in stile Venere di Botticelli.