Chiara Nasti sulla pancia sempre più grande: "Prima era minuscola, come ha fatto ad allargarsi"

Chiara Nasti è tornata a parlare della sua gravidanza. Dopo il polverone che hanno creato le sue dichiarazioni sul prendere peso mentre si è incinta, anche lei ha dovuto ammettere di aver preso dei chili, cosa assolutamente normale.

Oggi rispondendo ad alcune domande delle sue follower ha raccontato un altro particolare. Un'utente le ha chiesto quale olio stesse usando per la pancia e per le smagliature e dopo aver consigliato la marca che sta utilizzando si è soffermata sul come si sta sentendo nelle ultime settimane.

"Ho sempre prurito alla pancia - ha ammesso - finisco per impazzire…" e poi ha aggiunto una considerazione un po' strana: "Sento che si allarga sempre di più e la mia pancia era minuscola prima. A volte mi chiedo come abbia fatto ad ingrandirsi così… che cosa assurda!".

Chiara Nasti e la polemica sul prendere peso in gravidanza

Nasti parlando della sua forma fisica in gravidanza comunicò di aver preso solo 100 grammi in 5 mesi e che il suo raccontarlo non era per vantarsi: "Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi - scrisse in risposta sui social - Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito". Ovviamente le parole dell'influencer hanno fatto arrabbiare molte persone tra cui Paola Turani con la quale ha avuto un vero e proprio scontro sui social.