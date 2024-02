Gigi D'Agostino e la sua seconda vita: "Ho vissuto un enorme trauma, non so qual è il mio futuro"

Mancano poco meno di 48 ore al Festival di Sanremo e Gigi D'Agostino sarà uno dei super ospiti chiamati da Amadeus. Il Capitano, questo il suo soprannome, salirà sul palco della nave ormeggiata alle coste liguri e da lì farà ballare il pubblico presente e quello a casa. Un ritorno tanto atteso per D'Agostino e che non si dimenticherà. Il dj ha vissuto anni complicati tra il covid e una malattia di cui ha svelato pochissimo e della quale non vuole parlare.

La sua partecipazione a Sanremo non era calcolata rivela anche perché ha avuto "qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, che dopo ho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, cioè la parte mentale. Quindi c’è stato un buco di alcuni mesi e poi, essendoci questa bella proposta, ho deciso di accettare. Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla". Quindi oltre all'emozione di tornare a fare musica davanti al pubblico anche l'emozione della tv, un mezzo con il quale non ha mai avuto un bel rapporto, racconta al Corriere della Sera, colpa della sua "timidezza estrema, mi fa paura: per me è fantascienza andare in tv".

I problemi di salute ora superati

Massimo riserbo sulla malattia che lo ha fortemente debilitato, come hanno mostrato le foto condivise sui social. Preferisce non parlarne: "È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato 'aggredito' da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?".

Adesso però sta "bene". Però non nega di aver "vissuto un enorme trauma quindi non posso sapere qual è il mio futuro, ma mi ritengo fortunato in tutto. Tra le tante cose particolari della mia vita, anche in questo mi è successa una cosa particolare. Ma mi concentro su come mi sento ora, a un certo punto ho dovuto farlo, altrimenti il cervello continua a vivere di immaginazioni legate al dolore o al timore che lo potrai provare di nuovo, un loop in cui non voglio più entrare. Comunque sto bene, vado a camminare, a correre, ho ripreso la vita di prima".

L'affetto dei suoi fan non è mai mancato e ammette che "quel che ricevevo dall’esterno lo sentivo sulla pelle. Nei momenti difficili è stato fondamentale".

Gigi a Sanremo 2024

Sul come gli sia arrivato l'invito a Sanremo 2024 neanche lui sa bene come rispondere: "Non so come sia andata perché io vivo proprio isolatissimo, in un universo parallelo: non ho le suonerie nel telefono, non rispondo alle chiamate. So solo che mi ha fatto piacere". E riguardo al suo essere così riservato e così controcorrente rispetto all'immagine che si ha di un dj replica sottolineando che a lui anche solo l'idea di fare un selfie lo manda in "sbattimento". "Mi piace proporre la mia musica e sentire la connessione fortissima con il pubblico, ma ai concerti cerco il buio, faccio sì che non ci sia una luce importante su di me. Se mi chiedi di dire qualcosa è la fine. Invece se mi dici 'mettiti dietro la console ed esprimiti con dei suoni' allora lì mi apro".

"Da piccolo mi piaceva proprio e compravo la compilation in vinile. Poi cominciando a suonare in discoteca un po’ mi sono allontanato, ma almeno la finale la seguivo. Andarci in gara mi piacerebbe, molti anni fa c’era stato anche un avvicinamento perché ho sempre scritto anche canzoni italiane, quindi sì, mi ci vedo, e magari più avanti spero che succederà". E se Sanremo è un obiettivo ancora non troppo vicino i prossimi annunci riguardano un presente molto prossimo: "Ho cominciato questa mia seconda vita senza pensare troppo, ma certo ci saranno delle uscite: un singolo a marzo (l’8 per Time Records, ndr.) e poi altre cose ad aprile. E ci saranno dei live. Ho già annunciato un grande concerto in Austria per ottobre, ma a giugno ricomincerò anche in Svizzera e in Italia".