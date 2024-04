Elisabetta Gregoraci a pranzo fuori, ma la porzione di pasta è mini: una dieta ferrea

Tanto sport e dieta ferrea. Che fra i segreti dalla perfetta forma fisica di Elisabetta Gregoraci ci sia anche l'alimentazione non è più un segreto dopo una foto pubblicata tra le storie Instagram della showgirl. Non che prima ci fossero dubbi - tra l'altro ha sempre dichiarato di seguire un regime sano a tavola e concedersi pochi sgarri - ma dalle immagini che arrivano dal ristorante è chiaro che l'attenzione verso la dieta è alta.

Oggi Elisabetta Gregoraci si è concessa un pranzo fuori con amici, ma nessun peccato di gola. Dallo scatto condiviso si vede una tavola deliziosa, apparecchiata con 4 coperti, e in ogni piatto lo stesso tipo di pasta: dei fusilli in bianco, probabilmente con raù. Due però sono particolarmente scarni.

Porzioni mini, soprattutto in quello che sembra essere proprio della showgirl perché più vicino al punto in cui sta scattando la foto. Una dieta ferrea che non contempla neanche il vino. A tavola, infatti, solo acqua. Immaginiamo rigorosamente liscia. Elisabetta Gregoraci quando si tratta di benessere è incorruttibile, ma per qualcuno così è un po' troppo.