Emma: "Sono single e vorrei figli. Non ho le ovaie ma potrei con la fecondazione, in Italia però è illegale"

Uno dei sogni di Emma Marrone è diventare mamma. Questo desiderio si è fatto molto complesso dopo che nel 2009 ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Ha subito tre interventi e l'asportazione di entrambe le ovaie, ma il suo desiderio è sempre lì. Ne ha parlato a Le Iene in una lunga intervista.

La scoperta del tumore

"Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi propose di fare la stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno", ha ricordato marrone che della malattia aveva parlato anche nel documentario di Prime Video Sbagliata ascendente leone. Emma ha avuto "paura di morire più di una volta" perché "il tumore si è ripresentato tre volte": la seconda durante le selezioni dell'edizione di Amici che poi l'ha vista trionfare e poi nel 2013, il calvario si è concluso con l'intervento che le ha asportato anche l'altro ovaio.

Il desiderio di diventare madre

"Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero", ha spiegato a Le Iene Emma. In Sbagliata aveva raccontato che la sua dottoressa le aveva consigliato di congelare il tessuto ovarico: "Le donne dovrebbero sapere che si possono congelare gli ovuli. Io se un domani avrò voglia di fare un figlio potrò farlo, perché la mia dottoressa mi ha fatto fare il congelamento del tessuto ovarico. Ne parlo perché vorrei che le ragazze che si trovano nella mia condizione potessero scegliere, perché abbiamo fatto passi da gigante proprio per questo, per poter scegliere". Questa scelta al momento però la cantautrice non ce l'ha perché è single. E le donne single in Italia non possono ricorrere alla fecondazione assistita: "Una stronzata enorme. Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre".

Un'argomentazione che da sempre Emma ripete, anche l'anno scorso in un'intervista aveva dichiarato: "Perché per essere madre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile".

In amore Emma ha dichiarato di essere un po' sfortunata. Sognava una famiglia già quando si fidanzò, ad Amici, con Stefano De Martino, poi però lui la tradì con Belen Rodriguez, si separarono e lui poi ebbe un figlio, e un matrimonio, con la showgirl. Nel 2015 poi ci fu l'amore per Fabio Borriello, fratello del calciatore, ma qualcosa non funzionò e fu lei a lasciarlo. Parlando di quella decisione dichiarò: "Ho sempre desiderato un figlio. Ma vorrei che avesse un padre all'altezza del ruolo".