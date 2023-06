Emma pro maternità surrogata: "Perché devo avere un partner per essere madre?"

"Sono single, ma non sola" dice Emma nell'intervista rilasciata a Michela Murgia per Vanity Fair dove carriera, vita sentimentale e famigliare, la personale visione della maternità sono temi di un racconto che molto svela di un carattere forte e indipendente. A 39 anni la cantante salentina è single, condizione questa che non costituisce certo un problema: "Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie" confida Emma, certa che oggi trovare un uomo come compagno di vita non sia affatto semplice.

"Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti" spiega ancora: "È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile".

Figlia di due genitori che per lei sono stati un modello, come uomo e donna nella loro individualità ma anche come coppia, Emma comunque non ha mai percepito la maternità come un obiettivo da raggiungere. "Non mi sono mai immaginata madre. Ci sono stati momenti in cui mi sono detta: se arriva arriva, i figli si fanno anche per incoscienza, ma non era un mio obiettivo" dice ancora nell'intervista che ripercorre la diagnosi di un cancro uterino e due recidive: "La prima volta l'ho presa come un fatto che poteva capitare, con le altre è stato più complicato, l'ho curato ma poi ho detto: basta, leviamo l’ovaia. Potrei ancora avere un figlio, ma la priorità per me è la musica". Se ricorrerebbe alla gestazione per altri? "Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l'ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale" afferma Emma: "Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli".