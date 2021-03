"Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono riavvicinati"

Riavvicinamento in corso tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? L’interrogativo sulla vita privata del cantante e della modella, ormai separati da due anni e mezzo, è stato avanzato nel programma di Tv8 ‘Ogni Mattina’ da Santo Pirrotta nella rubrica dedicata al gossip.

“Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’amore immenso per i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio resti sempre un collante per la ex coppia. Va ricordato che di un ipotetico ritorno di fiamma tra Eros e Marica si era parlato anche a dicembre scorso, voce che la stessa modella aveva smentito categoricamente. Tuttavia, secondo Pirrotta, l'indiscrezione farebbe riferimento all'ultimo periodo.

(Sotto il titolo dedicato alla ex coppia nella puntata di Ogni Mattina del 29 marzo 2021)

Marica Pellegrinelli: "Eros Ramazzotti? Belli i tour, ma ero sempre sola con i bambini"

Solitamente discreta a proposito del suo privato, Marica Pellegrinelli ha fatto un’eccezione nell'ultima intervista rilasciata al settimanale 'F' in cui ha parlato senza remore del matrimonio con Eros Ramazzotti e dell'arrivo dei loro due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

“Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma”, ha raccontato la modella, scendendo poi nei dettagli di quella che è stata la vita familiare e di coppia, nel quotidiano: "Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio".