Corona e il sospetto su Chiara Ferragni e Fedez: "Ecco perché non parlano di Berlusconi"

Dalla morte di Silvio Berlusconi, Fabrizio Corona sui social ha iniziato a prendere le sue difese e in particolare ha scritto un messaggio indirizzato a Gemitaiz che poco dopo la notizia del decesso del leader di Forza Italia aveva scritto "Alleluja". Corona dopo aver dato del "cog**one" al rapper ha deciso di condividere su Instagram una riflessione su Chiara Ferragni e Fedez.

Il sospetto di Corona

"Mi domandavo, poco fa, pensando alla mia discussione con Gemitaiz perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento, sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? Loro che sono degli influencer e che in teoria dovrebbero far pensare e riflettere il loro pubblico... Risposta: sarà forse per le obbligate ideologie politiche che devono rappresentare i coniugi in questo momento politicamente corretto? Per non perdere i contratti?", questo il pensiero dell'ex paparazzo. Secondo Corona, quindi, Chiara e Federico avrebbero preferito tacere per non perdere dei lavori esponendosi da una parte o dall'altra.

"Cit: Bella Silvio latin lover, tro*e ministri ad honorem, perdita di sensi, perdita dell'onore", ha infine scritto Corona citando una canzone di Fedez, Penisola che non c'è, del 2011.