Fabrizio Corona: "Mio figlio era quasi guarito, poi ha avuto un crollo totale. È stato durissimo"

A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno che celebrerà con una festa aperta a tutti, Fabrizio Corona si è raccontato in un'intervista al settimanale Chi. "La testa è sempre la stessa. Sicuramente c'è più maturità più esperienza, ma il cambiamento che mi preoccupa di più è quello dei ritmi biologici" ha esordito l'imprenditore, noto per essere stato il re dei paparazzi in un passato segnato anche da tanti guai con la giustizia. Tuttavia, tracciando un bilancio sulla sua vita, Corona si è detto certo di aver vissuto pienamente nel bene e nel male: "Se tiro le somme di questa vita che ha avuto tante gioie e tanti dolori, credo che sia stata unica e non la cambierei con nessun'altra" ha assicurato.

Nel corso dell'intervista non sono mancati i rimandi alla sua vita privata. Alla sua ex moglie Nina Moric, sposata nel 2001 e da cui ha divorziato nel 2007, e al figlio nato da quell'amore, Carlos, che sta affrontando dei seri problemi di salute. "L'ultima volta che ho pianto? Quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020", ha raccontato: "Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito, e invece ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo. Uno come me che pensa di ottenere sempre quello che vuole ha dovuto prendere atto della sconfitta". Con la modella, invece, dopo diversi momenti di grandi tensioni, oggi i rapporti sono sereni: "Dopo lunghe tragedie ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene".

Dopo Moric, dal 2009 al 2012, Corona è stato legato a Belen Rodriguez a cui tutt'ora è legato da grande affetto: "Siamo molto amici e ci vogliamo bene, sappiamo di poter contare l'uno sull'altra e ci raccontiamo le nostre storie sentimentali", ha detto della showgirl argentina. Oggi al suo fianco c'è Sara Barbieri, una giovane donna di 23 anni con cui c'è stato un periodo di allontanamento, ora superato: "Abbiamo vissuto un brutto periodo, ora stiamo ricominciando a vederci. Alla fine stiamo insieme già da due anni e otto mesi", ha precisato.

L'imprenditore ha poi parlato dell'ossessione per il denaro che considera "la sua vera droga". "Essere ricco significa soprattutto essere libero", ha spiegato: "I soldi sono importanti sempre anche in carcere: se non li avessi avuti per pagarmi un buon avvocato non so quando sarei uscito. I soldi nella mia pazzia, sono il metro con cui misuri il tuo valore".