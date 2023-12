Nuova bomba di Fabrizio Corona: "Mi ha chiamato Ilary Blasi"

Tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi non scorre buon sangue e questo è noto ma ci sarebbe stata una svolta inaspettata nel rapporto tra i due. A parlarne è l'ex paparazzo che, nel programma condotto da Peppe Iodice su Canale 21, Peppy Night, ha svelato uno scoop sul suo nuovo rapporto con Ilary Blasi parlando di una telefonata e addirittura di un chiarimento. Ma andiamo con ordine.

Ilary Blasi e Fabrizio Corona sono stati protagonisti di un litigio furioso durante il Grande Fratello Vip del 2018 che faceva riferimento a una dichiarazione di Corona su Totti e Flavia Vento, di anni prima. Lui, infatti, in passato aveva spifferato il tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento una settimana prima del matrimonio con Ilary e la conduttrice aveva difeso con grande forza quello che credeva essere il grande amore della sua vita. Ora che le cose sono cambiate, che Totti e Ilary hanno divorziato e che lei ha detto tutta la sua verità nel recente documentario Netflix, Unica, sembra che tra la conduttrice e il re dei paparazzi sia tornato un bel rapporto.

Fabrizio, infatti, ha detto che Ilary gli ha telefonato dicendogli che è "giunto il momento di fare pace". I due, inoltre, hanno in programma un appuntamento per incontrarsi dopo le feste e chiarirsi di persona dopo tanti anni di odio reciproco.

"Fabrizio sono io" gli avrebbe detto Ilary al telefono per poi proporgli di bere "un caffè insieme". Frase che era un chiaro riferimento a quel famoso caffè che ha rotto il suo matrimonio con Francesco Totti. Quindi, tra Corona e Blasi sarebbe tutto chiarito anche se lui ha colto l'occasione per sottolineare che quello di Ilary con quel misterioso uomo che ha fatto ingelosire Totti, non era solo un caffè ma una frequentazione bella e buona.

Sarà davvero così?