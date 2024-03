"La villa sul lago di Como di Fedez, il mega attico di Chiara": i dettagli sui beni dei Ferragnez

Tra ottobre e novembre scorso Chiara Ferragni e Fedez, ancora nel pieno di un idillio famigliare e professionale che non intravedeva ombre di alcun tipo, mostravano ai follower gli ambienti lussuosissimi delle loro nuove dimore. Una sul Lago di Como, Villa Matilda, splendida costruzione presentata dall'imprenditrice come "la nostra nuova casa famiglia", e l'altra a Citylife, a Milano, appartamento extralusso dotato di ogni comfort, dalla sala cinema a una cabina armadio - definita dallo stesso Fedez - "grande quanto La Rinascente". Oggi la situazione di coppia tra i due è ben cambiata: com'è noto, dopo la separazione sfociata nel trasferimento di lui in un altro appartamento e i dissapori che hanno confermato l'assenza di ogni riappacificazione, il rapper e l'imprenditrice hanno iniziato nuove vite, distanti ma comunque unite per sempre dall'amore per i loro figli.

Sulla storia dei Ferragnez e, in particolare, su quella di Federico Lucia, cresciuto nella periferia milanese di Rozzano a cui è e resta legatissimo, il settimanale Oggi ha dedicato un articolo nel numero di questa settimana che riporta anche dettagli sulle proprietà della ex coppia. In particolare, parlando dell'origine del successo del rapper partito nel 2014 con il ruolo di giudice a X Factor e proseguito con il matrimonio da favola, i figli e la vita griffatissima, il settimanale aggiunge il dettaglio riguardante la proprietà degli immobili. "I follower lievitano, gli sponsor pure, case e conti centuplicano", si legge: "Sino al mega attico di 750 mq (di Chiara), la villa sul Lago di Como (di Fedez)". Al particolare sulla presunta titolarità dei due beni, dunque, uno in capo all'imprenditrice e l'altro al marito, il servizio di Oggi aggiunge anche le due versioni su chi avrebbe lasciato chi: "Il cantante se ne va di casa (racconta Chiara), viene cacciato (giurano gli amici) e lui prende casa in piazza Castello, 400 metri quadri nel cuore di Milano per essere vicino ai figli". Figli che adesso sono a Dubai con mamma, lontani da papà che - ha raccontato - vuole portarli spesso a Rozzano perché conoscano al meglio le origini della loro famiglia paterna.