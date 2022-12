"Fitte e crampi allo stomaco": Fedez racconta il primo Natale dopo l'operazione

Fedez, Chiara Ferragni e le loro famiglie hanno trascorso il Natale sulle Dolomiti. Sono stati giorni tra pasti, escursioni in bikini, tanto amore e come sempre il racconto sui social. Adesso però la famiglia è tornata a casa e Fedez, che della sua malattia non ha nascosto quasi nulla, è tornato a parlare dell'operazione che qualche mese fa gli ha salvato la vita.

Il tumore neuroendocrino che aveva al pancreas è stato asportato con un intervento invasivo, ha dovuto imparare a convivere con i cambiamenti che ha subito il suo corpo e così dopo i pranzi, i cenoni, le merende ecco che fa un bilancio fisico di queste feste appena trascorse e che continueranno con i festeggiamenti per San Silvestro, Capodanno e Epifania.

Questo è il primo Natale con la cicatrice che piano piano sta scomparendo in mezzo agli addominali e non è stato del tutto senza complicazioni. Nonostante la gioia di stare insieme alla sua famiglia, crampi e fitte non lo hanno abbandonato. "Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall'intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili", questo ha scritto a corredo di un selfie allo specchio. Poche parole che però sottolineano quanto stare attenti all'alimentazione sia ancora, e lo sarà per sempre, fondamentale per la sua condizione. No eccessi, no abbuffate, ma siamo sicuri che questo Natale ha avuto un sapore molto diverso per Federico.

Il Natale sulla neve dei Ferragnez

Grandi star, come sempre, delle vacanze natalizie sono stati i bambini: divertenti, buffi e con molto appetito. Le storie dall'alto dell'Alpe di Siusi, in Ato Adige, hanno incantato per la bellezza della struttura che la famiglia ha selezionato per questo Natale: tra suite, passeggiate, l'arrivo di Babbo Natale (ovvero Franco Lucia vestito di rosso) e l'amore di una famiglia allargata.