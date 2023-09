Filippa Lagerback in lacrime per il "regalo" di Daniele Bossari: i video

Filippa Lagerback non poteva essere stupita meglio di così da Daniele Bossari. Il 21 settembre la modella svedese, volto ormai storico di Che Tempo Che Fa - ha compiuto 50 anni e per l'occasione il marito ha architettato una sorpresa che l'ha emozionata al punto tale da farla scoppiare in lacrime.

Facendole credere di volerla festeggiare con una cenetta in famiglia, Bossari ha portato la moglie in un incantevole locale, ignara che ad aspettarla ci fossero in realtà tutti i suoi più cari amici. Grande l'imbarazzo e la sorpresa che hanno segnato il volto della festeggiata davanti all'entrata degli inattesi ospiti che, tuttavia, non hanno potuto equiparare la sua gioia quando all'improvviso alle sue spalle è comparsa la madre Margaretha Lind. La scena è stata ripresa sui social: mamma e figlia si sono strette l'una nell'abbraccio dell'altro dopo che Filippa ha tolto dagli occhi le mani della sua "sorpresa" e un pianto di felicità è stato accolto dai presenti tra gli applausi. Un momento toccante quello condiviso su Instagram con la didascalia "Le sorprese, quelle belle belle!" che ha commosso anche i follower immedesimati in un'emozione così forte e così vera. La festa è proseguita con una cena perfettamente pensata da Daniele Bossari, tra fiori disposti su una tavola imbandita e la classica torta di un compleanno difficile da dimenticare.

Di seguito i video condivisi tra le storie Instagram da Filippa Lagerback

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.