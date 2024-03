Flavio Briatore, la reazione dell'ex compagna Heidi Klum all'annuncio del tumore

Un annuncio inaspettato quello che Flavio Briatore ha fatto a ridosso della Pasqua. Con un video su Instagram l'imprenditore ha rivelato di essere stato sottoposto ad un intervento al cuore per la rimozione di una tumore benigno. Briatore sceglie di condividere un filmato così da mostrare che sta bene, la sua voce è forte e sicura anche se sicuramente lo spavento non è stato poco. Al suo fianco, sempre, l'ex moglie Elisabetta Gregoraci che proprio pochi giorni fa aveva rivelato ai suoi moltissimi follower di aver vissuto dei giorni molto molto difficili. La stessa Elisabetta, tramite Instagram, ha parlato dell'intervento al quale si è sottoposto l'imprenditore e ha rivelato di non aver mai abbandonato il letto dell'ospedale.

Solo pochi giorni fa, il 18 marzo, Flavio ed Elisabetta hanno festeggiato i 14 anni di loro figlio Nathan Falco. Dev'essere stato un giorno tanto felice quanto colmo di preoccupazioni anche per il ragazzino che ha dovuto affrontare una notizia non semplice da comprendere ed elaborare.

I messaggi di vicinanza a Flavio Briatore

I commenti sotto al post sono moltissimi, ma è facile immaginare che quelli arrivati privatamente a Briatore siano molti di più Immancabile un commento di Elisabetta Gregoraci, ma anche quello di sua sorella, Marzia, che ha voluto esprimere la sua vicinanza all'ex cognato pubblicando un cuore. A loro due si aggiungono il campione Fernando Alonso, Mara Venier e anche la sua ex compagna, e madre di sua figlia Leni, Heidi Klum. La top model ha lasciato un cuore sotto al video ma è facile immaginare che si siano parlati in privato visto che sono riusciti a ricostruire un ottimo rapporto tanto che Leni la scorsa estate ha trascorso circa 10 giorni in compagnia del padre e del fratello, Nathan Falco.