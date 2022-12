Francesca Cipriani senza slip in tv? Il video

Il matrimonio di Francesca Cipriani è stato un evento molto discusso in queste settimane. Prima l'assenza, riferita quasi all'ultimo minuto, di Alfonso Signorini (che doveva essere il testimone) e di Katia Ricciarelli (che avrebbe dovuto cantare l'Ave Maria per l'ingresso in chiesa degli sposi), poi l'ospitata al Grande Fratello Vip con tanto di esibizione un po' disastrosa della soprano e quella a Verissimo in cui Francesca e Alessandro hanno parlato della cerimonia e del loro futuro.

E nelle ultime ore è diventato virale un video in cui Francesca Cipriani si alza dalla poltroncina del programma di Silvia Toffanin. La showgirl indossava un voluminoso abito bianco con un profondo spacco e proprio dallo spacco si è intravisto qualcosa che non si doveva. A sottolineare l'incidente è stata Striscia la Notizia che ha pubblicato un estratto di Verissimo e ha poi aperto un sondaggio per chiedere ai telespettatori se secondo loro Francesca stesse indossando o meno l'intimo. Il dubbio è nato a molti poiché si vede un'ombra nera proprio lì dove sta la famosa "v".

Francesca non ha replicato e quindi al momento non è dato sapere se stesse indossando o meno gli slip.