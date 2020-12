Francesco Oppini "brutto come la fame", Alba Parietti sbrocca ad una donna

Non toccatele il suo Francesco. Alba Parietti, come ogni mamma, diventa una iena quando qualcuno osa tirare in ballo il figlio. Adesso che è al Gf Vip accade spesso e quasi sempre sul profilo Instagram della showgirl, che non resta a guardare.

Un fan le ha fatto avere il ritratto di Francesco, sorridente, con le mani giunte davanti alla bocca - come spesso si mette - e lei lo ha pubblicato orgogliosa, ringraziando l'artista. Tra i tanti "bellissimo", spunta un commento decisamente velenoso: "Bellissimo? È brutto come la fame ... daiiiiii". Puntuale e per niente morbida la replica di Alba Parietti: "Detto da una cretina totale è un complimento. Povera donna scema". E l'ex star di Galagoal segna il raddoppio sull'hater.

Il post di Alba Parietti e il botta e risposta con la follower

Alba Parietti sempre dalla parte del figlio Francesco Oppini

Non è la prima volta che Alba Parietti tuona contro i follower. Pochi giorni fa si era già scagliata contro chi criticava Francesco Oppini, sul punto di lasciare il reality per tornare dalla fidanzata: "Direi che questi continui attacchi, minacce, giudizi sulla scelta di Francesco siano frutto di qualcosa che non ha nulla a che vedere con il rispetto per la sua vita, i suoi affetti, le sue decisioni - aveva scritto - Se si sostiene qualcuno si cerca di capirlo e seguire i suoi reali bisogni. Abbiate rispetto per ciò di cui non siete al corrente e appartiene alla sfera privata. Non intendiamo spettacolarizzare per essere compresi i nostri dolori che devono restare nostri, e soprattutto rispetto di persone riservate come Cristina, che vuole solo ritrovare la sua vita e la normalità, che non cerca i riflettori. Persone come noi, come tutti noi, che hanno gioie, dolori lutti e malattie. Non siano burattini siamo persone in carne e ossa".