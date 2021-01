“Francesco Oppini raccomandato da mamma Alba”, lui pronto a denunciare: il duro botta e risposta

Nonostante sia uscito dalla Casa del GF Vip da circa un mese e mezzo, Francesco Oppini continua ad essere indicato dai fan come uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality di Canale 5. Durante l’esperienza televisiva, il commentatore sportivo ha saputo farsi conoscere e apprezzare dal pubblico per un modo di fare e di essere che ha messo in luce le proprie doti personali, prescindendo dalla popolarità di mamma Alba Parietti e papà Franco Oppini che precedevano la sua partecipazione al programma.

Qualcuno, però, continua a sostenere che l’ex concorrente abbia giovato in qualche modo della fama della madre, accusa a cui Oppini ha replicato seccamente con una risposta volta anche a ricordare come determinate affermazioni possano essere “perseguibili penalmente”.

“Raccomandato da mamma Alba”: la replica di Francesco Oppini

Durante la sua partecipazione al GF Vip, Francesco Oppini ha rischiato di essere squalificato per le frasi su Dayane Mello. Nonostante Alba Parietti fosse d’accordo con il più severo dei provvedimenti, alla fine il concorrente è stato salvato dagli autori. Ed è stato proprio quell’episodio a tornare attuale adesso come miccia dell’accusa di essere raccomandato scritta da un utente su Instagram.

“Tu sei proprio come la Rubentus. Dovevi essere squalificato per le tue frasi sessiste, ma sei troppo raccomandato da Mamma Alba. Poi ti rendi conto che oltre non essere squalificato si parla di te solo quando si parla di Tommaso. Raccomandato”: questo il pesante commento lasciato su Instagram e non ignorato dal destinatario che al suo detrattore ha risposto a tono.

“Evidentemente se non mi hanno eliminato è solo e semplicemente perché si è capito che il mio intento per quanto purtroppo mal espresso (e proprio per questo mi sono scusato), non era quello che tu vuoi far passare. In secondo luogo ti ricorderei – dato che ora esiste il penale per queste cose – che scrivere ciò che hai appena scritto tu pubblicamente è perseguibile penalmente. Riflettici. Un saluto” ”, ha scritto Oppini, concludendo con un “PS: Inutile cancellare dopo”.