Francesco Testi rompe il silenzio: "Ecco perché a Garko ha fatto comodo fingersi etero"

Non si arrestano i pettegolezzi attorno al coming out di Gabriel Garko. Ad intervenire sul tema è oggi l'attore Francesco Testi, che con Garko ha condiviso - tra gli altri - il set di 'Baciamo le mani', serie tv di successo in onda su Canale 5.

A Selvaggia Lucarelli che gli chiede se Gabriel sia stato costretto a fingere relazioni eterosessuali, Testi risponde senza esitazioni: "Non ho mai subito pressioni e con me non c’era bisogno di mettere in piedi delle recite, non ne avevo bisogno - dice a TPI - Forse, e dico forse, ha fatto comodo anche a Garko fingere di essere altro, perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla".

Per Testi si è trattato dunque di convenienza. "Quindici anni fa un attore bellissimo come lui, amato dalle donne, forse raccontando tutto non avrebbe avuto la stessa carriera. Forse è stata una scelta condivisa e una tutela della sua professione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mi è stato chiesto di inscenare una scazzottata"

Anche a lui sarebbe stato chiesto di fingere in un episodio. E precisamente in un frangete in cui avrebbe dovuto simulare gelosia nei confronti della compagna di set Adua Del Vesco. "Negli anni in cui io sono stato lì a me è stato chiesto di inscenare solo una cosa, e cioè la finta scazzotatta con Morra (Massimiliano, ndr) per gelosia, cosa di cui mi vergognavo pure". Chi l’aveva ideata? "Lucherini, che era l’ufficio stampa di Ares Film e, come risaputo, un amante del cinema di una volta, delle paparazzate, delle storie create a tavolino. Mi sono turato il naso e l’ho fatto, ma nulla di così terribile. Era un po’ una vecchia roba alla Rock Hudson. Tarallo e Lucherini hanno sempre avuto quel riferimento lì delle produzioni americane, nella gestione degli attori e delle loro vite".