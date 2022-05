Francesco Totti commosso, la sorpresa della figlia è dolcissima

La vittoria della Roma sul Leicester, che così vola in finale di Conference League il prossimo 25 maggio, non è niente a confronto. Le lacrime vere, quelle di gioia profonda, Francesco Totti le ha versate una volta tornato a casa, ieri sera, dopo essere stato allo stadio Olimpico a sostenere la sua squadra.

Cosa c'è di più grande per il Pupone dell'amore per i colori giallorossi? Quello per la sua famiglia, in particolare per la figlia più piccola, Isabel, con cui ha un rapporto simbiotico. Rientrato in camera da letto, Totti ha trovato un biglietto sotto al cuscino: un cuore con dentro scritto 'ti amo' e la firma della terzogenita, di 6 anni.

L'ex calciatore, commosso, riprende tutto e lo pubblica orgoglioso tra le storie Instagram. "Muoio" scrive, tra le emoticon con le lacrime e sulle note di Farfalle, la canzone di Sangiovanni. Per la sua Isabel, papà Francesco Totti ha lo stomaco davvero pieno di farfalle.