Gianluca Vacchi non-risponde così alle accuse

Questa è stata una settimana particolare per Gianluca Vacchi. L'intervista Domenica In, l'uscita del suo documentario Mucho Más su Prime Video il 25 maggio, la sua statua in piazza 25 Aprile, a Milano, per promuovere il film, interviste in cui parla della sua famiglia, di sua figlia e poi è arrivato lo scandalo. La notizia ha avuto un eco mediatico importante anche perché, a corredo delle dichiarazioni della collaboratrice domestica di Vacchi che gli ha fatto causa, sono stati pubblicati degli audio in cui è ben riconoscibile la voce dell'imprenditore mentre pronuncia alcune delle frasi incriminate.

Sono giorni non facili mediaticamente parlando, la denuncia è ma di mesi fa ma solo ieri è stata resa nota, in cui Vacchi ha scelto, e forse giustamente, di non replicare. Ma la sua non risposta è comunque una risposta e lo è perché sul suo profilo Instagram ha condiviso molte storie e tutte riguardano Mucho Más. Complimenti, messaggi di stima, di incoraggiamento giunti a Mister Enjoy da sconosciuti che si sono ricreduti sul suo conto dopo aver visto il documentario e averlo conosciuto un po' di più. "Ti chiedo scusa per averi giudicato superficialemente, ho appena finito di vedere la puntata sulla tua vita e mi sono commossa", "Credo che lei abbia da insegnare a tanti, mi ci rivedo in lei anche se non ho avuto le sue capacità", "Grazie per avermi ricordato che nessuno deve permettersi di dirmi a che altezza devo volare", questi alcune delle esternazioni dei suoi nuovi fan.

Un momento particolare per ricevere apprezzamenti quando tutti i media (e non solo) parlano della causa portata avanti da una sua ex dipendente che afferma di dover ricevere circa 70mila euro tra straordinari e tfr non pagati. Vacchi al momento sembra concentrato solo sulla promozione del suo documentario e infatti ringrazia tutte le persone che gli hanno scritto: "Non è mai troppo tardi per cambiare idea. Vi ringrazio dell'affetto".