Gigi D'Alessio: le foto inedite del piccolo Francesco (uguale al papà)

Gigi D’Alessio lo scorso gennaio a 55 anni è diventato papà per la quinta volta. La nuova compagna, Denise Esposito, ha dato alla luce il piccolo Francesco. La coppia ha sempre mantenuto il riserbo intorno al bambino, pubblicando pochissimi scatti del nuovo nato.

Tuttavia oggi la fidanzata di D’Alessio ha fatto un’eccezione condividendo una serie di immagini di Francesco, che come si può vedere è molto somigliante a papà Gigi.

Le foto scattate da papà Gigi

Denise, 30 anni, ha postato un dolcissimo carosello con protagonisti lei e Francesco. I due sono a mollo in una piscina, si tratta dunque con tutta probabilità di foto di questa estate. Il piccolo mangia di baci la mamma per poi morderle il naso. Mamma e figlio guardano in camera divertiti, chissà che dall’altro lato del telefono a fotografarli non ci fosse proprio papà Gigi. Del resto la somiglianza tra il cantante partenopeo e il quintogenito è lampante. Capelli biondi, ma soprattutto lo stesso taglio degli occhi. “My sunshine”, scrive a corredo delle foto la giovane.

Denise su Instagram

L’Esposito ha un profilo Instagram aperto dove conta quasi 50.000 followers, tra cui non mancano i figli maggiori di Gigi. Nonostante sia possibile visionare l’account, la ragazza ha postato solo alcuni scatti della sua gravidanza e qualche rara foto in compagnia del suo Gigi. Anche con l’arrivo del piccolo Francesco, nato il 24 gennaio di quest’anno la ragazza, di professione avvocato, ha preferito mantenere un basso profilo. Per il lieto annuncio ha condiviso la foto della manina del piccolo stretta da papà Gigi e qualche mese dopo un altro tenero dettaglio del bebè, la sua irresistibile boccuccia a cuoricino. Già qualche tempo fa Denise si era concessa uno strappo alla regola postando nelle Instagram stories un’immagine di Francesco. Nella foto era possibile vedere il piccolo a mollo in una piscina, il volto coperto da un adorabile cappellino a righe e un costumino con stelle marine a completare il look da spiaggia. Uno scatto che ha mandato in visibilio i fan del cantante, che ora, grazie alle nuove foto condivise da Denise possono constatare quanto il piccolo sia somigliante al papà.