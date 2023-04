Giorgio Mastrota e il matrimonio con Natalia Estrada: "Una vampata. Quando finì mio padre era contentissimo per un motivo"

Un colpo di fulmine. Non ci sono altre parole per descrivere l'amore tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, nato nel '92 durante il programma Bellezze al bagno, come ricorda il conduttore in un'intervista al Corriere: "Io conducevo la versione che andava in onda su Canale 5, insieme a Patrizia Rossetti, Natalia quella trasmessa in Spagna da Telecinco. Questo succedeva in estate. A dicembre eravamo già sposati, nel 1995 sarebbe arrivata Natalia junior".

È stato qualcosa di travolgente, spiega ancora Mastrota: "Tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l'altra". La loro storia fece sognare milioni di italiani e quando finì, nel '98, occupò tutte le copertine, oltre a finire addirittura sul Tg5: "La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l'edicolante, il macellaio. E passa prima". Nonostante la rottura i rapporti tra loro sono sempre stati ottimi, tanto da continuare a trascorrere di tanto in tanto del tempo insieme, anche quando lei aveva già un'altra relazione. Ed è qui che subentra il papà di Mastrota, berlusconiano nell'anima. Il conduttore racconta un aneddoto: "Tre anni dopo la fine del matrimonio con me, Natalia si mette insieme a Paolo Berlusconi e quindi capitava che ci si ritrovasse con lui in qualche occasione, tipo alle feste comandate. Ecco, papà era contentissimo di quei momenti, di vedere un Berlusconi in famiglia, anche accanto alla sua ex nuora".

Giorgio Mastrota l'anno scorso ha sposato Floribeth Gutierrez, da cui ha avuto due figli, Leonardo di 4 anni e Matilde di 9 (il conduttore ha anche un altro figlio, Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa) e con Natalia Estrada, madre della sua primogenita - che li ha resi nonni - è sempre in contatto anche se si vedono rarissime volte.