Incidente Harry e Meghan, la polizia li smentisce: la nuova versione e il video con i paparazzi

La notizia dell' incidente che ha interessato Harry, Meghan e la madre di lei, Doria Ragland, nella serata di martedì scorso a New York ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Di un "inseguimento di auto quasi catastrofico" che coinvolgeva i fotografi paparazzi aveva parlato un portavoce del duca di Sussex, aggiungendo anche dettagli su collisioni che avrebbero coinvolto altri conducenti, pedoni e due ufficiali del Dipartimento di Polizia di New York. Una scena terrificante quella raccontata, ancor più perché ha evocato spaventose analogie con la tragica fine di Lady Diana, madre di Harry, scomparsa in una simile dinamica nel 1997 sotto al tunnel dell'Alma a Parigi.

Le cose, tuttavia, non sarebbero andate proprio così. E a dirlo in un comunicato è stata proprio la polizia di New York: "Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati a destinazione e non ci sono stati feriti, arresti o collisioni".

Here is the Mayor of New York refuting claims that Harry and Meghan were involved in a 2-hour high speed car chase through the city



Lying about being in a high speed chase so you can generate sympathetic headlines referencing Princess Diana is beyond sickening



Harry and Meghan… pic.twitter.com/uKraf6cAk7 — The Centerview (@centerviewnews) May 17, 2023

Il video che circolando sui social

BBC ha ricostruito la dinamica dei fatti minuto per minuto. Alle ore 18:45 di martedì 16 maggio, Harry e Meghan con la madre di lei, Doria, sono arrivati all'evento Ms Foundation's Women of Vision Awards che si è tenuto a New York City. Alle ore 19:00, la cerimonia di premiazione ha avuto inizio. Alle ore 22:00, l'evento è terminato e Harry, Meghan e Doria si sono allontanati dal teatro a bordo di un SUV. A quanto pare, poi, sarebbero saliti a bordo di un taxi nel tentativo di seminare i paparazzi. Da qui ha avuto inizio l'inseguimento che secondo le prime fonti ufficiali si sarebbe protratto per oltre due ore. Una fonte ha fatto sapere che il duca e la duchessa di Sussex sono rimasti "scossi e sconvolti" dopo essere stati coinvolti nell'incidente.

Sui social in questi minuti stanno emergendo i primi video che immortalano proprio il momento in cui la coppia, insieme a cui si trovava la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, sale a bordo di un taxi seguito dalle auto della sicurezza.