Regina Elisabetta, anche Harry e Meghan corrono al capezzale

Le notizie che arrivano da Balmoral descrivono uno scenario che non pare destinato a migliorare. Le condizioni di salute della regina Elisabetta sembrano molto gravi - nonostante Buckingham Palace in una nota parli di "una situazione di comfort" - tanto da far accorrere tutta la famiglia reale al capezzale della sovrana, nel castello di Balmoral, in Scozia.

Tra i primi ad arrivare il principe Carlo, primogenito ed erede al trono, poi la moglie Camilla, William e Kate, e gli altri figli di Elisabetta II, Anna, Andrea ed Edoardo. Sono attesi nelle prossime ore anche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, che si trovavano già in Gran Bretagna per alcuni impegni pubblici, anche se non avevano ancora incontrato il resto della famiglia, confermando i rapporti sempre più incrinati tra loro. I duchi di Sussex, che stasera erano attesi a Londra per i WellChild Awards - evento benefico molto importante - hanno annullato tutto per recarsi in Scozia.

A dare la notizia il presentatore inglese Chris Ship su Twitter: "Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex sono in viaggio verso il castello di Balmoral. Avrebbero dovuto fare un evento di beneficenza a Londra questa sera".

L'ultimo incontro tra Harry e sua nonna

Il principe Harry ha incontrato l'ultima volta sua nonna, la regina Elisabetta, lo scorso giugno per il Giubileo di Platino, a Londra. Con lui anche sua moglie Meghan e i due figli, Archie e Lilibet. In quell'occasione, tre mesi fa, la sovrana ha conosciuto per la prima volta la bis-nipote che porta il suo soprannome. Un incontro intimo e privato al quale non sono stati ammessi fotografi, tantomeno è stato permesso al principe di immortalare il momento.