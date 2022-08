Ilary Blasi saluta così l'estate: la foto in topless è da urlo

"Goodbye summer", così Ilary Blasi ha deciso di salutare l'estate. La didascalia descrive lo scatto bianco e nero che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso sui social in cui appare in topless, con il seno coperto dalle braccia in un seducente vedo e non vedo.

Ilary ha viziato i suoi fan con scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza nel corso di questi tre mesi tra vacanze al mare, in Tanzania e non solo. Sono stati mesi complessi e forse gli scatti social sono un modo anche per deviare la conversazione su di lei su altri lidi, con mari meno in tempesta. E che dire, le riesce alla grande. In molti infatti hanno commentato la sua foto che ha fatto il giro del web. La foto la ritrae sopra la rete di quello che potrebbe essere un catamarano, in questi giorni infatti Blasi si trova con Isabel in Croazia e si sta godendo il magnifico mare della costa adriatica.

Ovviamente non sono mancate alcune critiche a tale foto, alcuni hanno voluto sottolineare l'inadeguatezza di tale scatto lasciando intendere che Blasi ha deciso di pubblicarlo solo per fare "rabbia" a Totti. Molti altri invece lo hanno apprezzato e hanno scritto: "La regina di Roma", "Totti non sa cosa si è lasciato andare"...