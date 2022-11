La nuova vita di Irene Pivetti: "Servo 100 pasti al giorno alla mensa no profit di Monza"

È stata la più giovane Presidente della Camera tra il 1994 e il 1996, deputata della Lega per tre legislature, quindi conduttrice televisiva e imprenditrice: ora Irene Pivetti ha cambiato vita e gestisce il servizio pasti del ristorante "Smack" del Centro Sociale di via Tazzoli, cuore del quartiere di San Fruttuoso di Monza.

"Da un anno e mezzo sono responsabile delle startup per la cooperativa sociale Mac di Milano. Ogni giorno servo 100 pasti" ha raccontato al Corriere, "Ci occupiamo di offrire opportunità di lavoro per persone con fragilità sociali, immigrati, uomini e donne che non avrebbero molte chance di inserimento nel mercato del lavoro tradizionale. Nel ristorante diamo lavoro a dieci persone, ma a regime contiamo di assumere ancora. Il nostro obiettivo è la sostenibilità". La ex politica gestisce il locale grazie alla collaborazione tra Mac e la cooperativa Per Monza 2000 alla quale fanno capo un pensionato con camere per persone in difficoltà economiche o studenti di passaggio: "Io stessa ho preso una camera qui perché il locale apre alle 6.30 e chiude tardi. Sono la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere le luci, quindi mi è sembrato più pratico restare qui, piuttosto che fare la spola da Milano".

Quanto ai problemi con la giustizia (tutt'ora è in corso un processo per evasione fiscale e riciclaggio): "È molto doloroso finire nel tritacarne, ma ho capito che la giustizia ha i suoi tempi" ha commentato, "È una cosa che è successa nella mia vita e a questo punto preferisco uscirne con le ossa aggiustate bene, piuttosto che in qualche modo".