Giorgia Meloni in Albania, Kledi Kadiu: "Felice che le mie due patrie abbiano buoni rapporti"

"Che l'Italia e l'Albania, le mie due patrie, abbiano buoni rapporti non può che farmi piacere. In Italia ho trovato la mia seconda casa attraverso la danza, ma ho ancora molti legami con Tirana dove vivono i mie genitori e dove vado spesso". È quanto dichiara Kledi Kadiu, ballerino e insegnante di origine albanese, commentando la breve vacanza trascorsa dal premier italiano Giorgia Meloni a Valona su invito del primo ministro albanese Edi Rama. Nato a Tirana, Kledi ha trovato in Italia la popolarità grazie alla danza e al programma "Amici di Maria De Filippi, ma anche l'amore della moglie Charlotte Lazzari, con cui ha avuto i figli Gabriel e Lea.

La presidente del Consiglio è infatti arrivata oggi 14 agosto a Valona, nel sud del Paese, per una visita lampo e un incontro informale con il primo ministro albanese Edi Rama. "Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania", aveva detto il leader del Paese delle aquile al Foglio qualche giorno fa, dopo averla invitata, insieme alla sua famiglia, a trascorrere qualche giorno in Albania. La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana. E così ha fatto.