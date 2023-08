Jerry Calà racconta il giorno delle nozze (e i litigi) con Mara Venier: "Non ero all'altezza"

Jerry Calà e Mara Venier sono legati da una profonda amicizia testimoniata negli anni dalle reciproche dichiarazioni di affetto. L'attore e la conduttrice di Domenica In sono stati insieme negli anni Ottanta e per un breve periodo anche sposati. Poi la rottura del legame sentimentale e la nascita di un rapporto che di recente entrambi hanno ricordato in occasione di un'intervista all'attore, reduce da un infarto che aveva molto spaventato Mara e tutta la sua famiglia. Oggi Jerry Calà è tornato a quel periodo nell'ambito di un colloquio con il Corriere della Sera, ricordando le dinamiche di coppia con la sua ex moglie e ammettendo un'immaturità che allora determinò la fine del loro matrimonio.

Jerry Calà e quel litigio con Mara Venier

I due si sposarono a Las Vegas: "Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo" ha raccontato Calà che sull'episodio riportato da Mara, ovvero la scoperta di lui in bagna con un'altra, ha dato la sua versione dei fatti aggiungendo il dettaglio della reazione di Renato Zero, presente alla scena. "Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all'altezza", ha ammesso ancora l'attore.

Quanto ai litigi con Mara, Calà ha aggiunto ancora come spesso fossero determinati dal lavoro a cui di dedicava totalmente: "La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com'era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara", ha confidato. Tra loro un amore travolgente diventato grande amicizia: "La nostra canzone è: “Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene”", ha affermato.