Kate Middleton, parla la sosia Heidi Agan: le dichiarazioni dopo il video con William

I dubbi sull'autenticità dell'ultimo video che dopo mesi ha mostrato Kate Middleton passeggiare serena e sorridente accanto al marito William hanno avuto come tesi prevalente quella di una sosia al posto della principessa. E non di una a lei vagamente somigliante, bensì della donna che viene considerata la controfigura di Kate più popolare nel Regno Unito, ovvero Heidi Agan.

"Non sono io" ha dichiarato seccamente Agan a Tmz, il sito che ha pubblicato il filmato tanto discusso. La donna ha anche sostenuto di avere un alibi a prova di smentita, dal momento che sabato, quando quel video è stato registrato, lei lavorava presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire, a circa 80 miglia dal Windsor Farm Shop. Heidi ha anche espresso un suo parere a riguardo, credendo assolutamente che Kate stia bene e si stia semplicemente riprendendo dall'intervento chirurgico addominale, proprio come annunciato dal palazzo. "L'interesse del pubblico lo capisco, ma tutto ha un limite. La principessa non è di proprietà pubblica e per quanto riguarda le cartelle cliniche ha diritto come tutti alla privacy. Vedrete che presto tornerà e sarà lei a parlare", ha poi concluso.

Chi è Heidi Agan, la sosia di Kate Middleton

Classe 1980 - due anni in più di Kate Middleton - Heidi Agan è cresciuta a Cheslyn Hay, nello Staffordshire, ed era il 2010 quando iniziò a essere fermata spesso nel ristorante in cui faceva la cameriera da chi notava l'incredibile somiglianza con la principessa allora fidanzata ufficiale di William. Così, sfruttando la dote fisica, Heidi ha deciso di affidarsi a un'agenzia che si occupa di sosia arrivando a guadagnare anche 9 mila sterline al giorno. In questi giorni di massima attenzione su Kate, anche quella su Heidi è cresciuta non poco: "I miei account sono impazziti perché la gente pensa che sia io, ma non è così: ero al lavoro in quel momento", ha affermato rispondendo una volta per tutte ai dubbi sulla sua sostituzione accanto al marito nel video che fa discutere il mondo intero.