Katia Ricciarelli ricorda la sua esibizione (con stecca): il commento

Oggi Katia Ricciarelli compie 77 anni. L'occasione è stata un modo per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, quelle professionali da star della lirica applaudita nei teatri di tutto il mondo, da regista, attrice e anche da concorrente del Grande Fratello Vip. Ma pure i capitoli sentimentali della sua vita sono stati ricordati nel corso dell'intervista al Corriere della sera, dal suo primo grande amore José Carreras con cui finì perché stufa di essere tradita ("Devi sapere che i tenori sono corteggiatissimi, quindi le tentazioni abbondano fuori dai teatri", le sue parole) al matrimonio con Pippo Baudo, sposato cinque mesi dopo il loro primo incontro. "Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare", ha detto sull'ex marito: "Il dialogo è fondamentale".

Tra i suoi ammiratori anche Alberto Sordi: "Ebbi un flirt con lui, nato dalla sua grande ammirazione per me perché amava la lirica" ha confidato ancora Ricciarelli: Andavamo insieme al ristorante, mi regalava i fiori, una volta mi mandò cento rose e c’era chi si chiedeva se li avesse davvero pagati lui. Ma non era tirchio come si vociferava".

Il commento sull'esibizione con stecca virale sui social

Recentemente Katia Ricciarelli è diventata virale sui social per un'esibizione che certamente non resterà tra le sue memorabili. Super ospite all'ippodromo di Merano in occasione del Gran Premio Merano Alto Adige, il soprano ha cantato live uno dei brani più iconici della musica italiana, Caruso di Lucio Dalla, ma ha preso una stecca che ha suscitato molte critiche da parte degli utenti che si sono imbattuti nel video. "Ah sì? Qualunque cosa una persona faccia, sarà sempre criticato" è stato il commento di Riciarelli sull'episodio: "Io comunque intendevo dire che ho detto addio alle opere liriche, ma al resto non rinuncio, come alle regie e alla recitazione".

Pronta a cimentarsi in nuove avventure professionali, dall'arte al cinema, dalla tv al musical, di una cosa oggi è certa: mai più reality show. "Basta. Sono stata a “La fattoria” e poi al “Grande Fratello Vip”: io ho cercato d’insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta", ha assicurato.