Pausini e la figlia Paola cantano insieme (anche in spagnolo): "Mamma ho imparato da te" e Laura si commuove

Il 27 ottobre uscirà il suo nuovo album, Anime Parallele, il 16 novembre riceverà il premio come Persona dell'anno ai Latin Grammy 2023, ma probabilmente ciò per cui è più felice è la collaborazione con la figlia Paola, nata dall'amore per il marito Paolo Carta. La piccola, che ha compiuto 10 anni quest'anno, ha infatti cantato con la madre in una delle canzoni, Dimora naturale, che faranno parte del nuovo cd. A renderlo noto, come piccolo anticipo, è stata proprio la cantautrice tramite i suoi profili social. Pausini ha pubblicato due video in cui si vedono lei e la figlia in sala registrazione mentre cantano sia in italiano che in spagnolo.

II brevi filmati sono entrambi in bianco e nero e hanno una carica emozionale molto evidente. Nel primo filmato, quello della versione italiana, si vedono mamma e figlia che parlano e la loro conversazione è dolcissima: "Quindi questa canzone l'abbiamo cantata insieme?", chiede Laura a Paola che risponde "Sì". "E come ti senti? Ti senti bene?", le domanda ancora Pausini, "Io non so se l'ho cantata bene però...", replica la piccola. "Secondo me sì, devi essere molto contenta, dammi la mano, congratulazioni: sei stata molto brava", la incoraggia la mamma. "Ho imparato da te mamma", ha infine detto la bimba lasciando Laura quasi senza parole e facendola commuovere. Il video termina con la cantautrice che ringrazia la figlia: "Amore grazie".

Sotto al post sono moltissimi i commenti, sia in italiano sia in spagnolo, e tutti esprimono felicità e gioia per la scelta di aver condiviso quel momento così intimo e infatti qualcuno scrive: "'Ho imparato da te' è di una dolcezza unica e io sono con le lacrime agli occhi. Non vedo l'ora di acquistarla e sentirla. Paoletta sei un amore immenso".