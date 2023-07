Madonna, le foto con i figli e quel regalo commovente: "Sono fortunata di essere viva"

A un mese dal ricovero per un'infezione batterica Madonna torna ancora sui social. Lo fa attraverso delle foto private, accompagnate da un lungo post in cui si dice "fortunata di essere viva".

"L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall'ospedale e posso riflettere. Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare apparentemente infinito. Ma quando le cose sono finite i miei figli si sono davvero presentati per me" ha proseguito la popstar, 65 anni il prossimo 16 agosto, pubblicando delle immagini che la ritraggono con due dei suoi figli, David e Maria Lourdes. E proprio parlando di loro, Madonna ha aggiunto: "Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza. Così ha fatto l'amore e il sostegno dei miei amici".

Poi il riferimento agli amici e, in particolare, al suo manager di lunga data Guy Oseary che per lei ha pensato a un regalo sorprendente e significativo, pure mostrato nella rassegna di immagini condivise con i follower: "Se ingrandisci questa immagine che ho in mano vedrai una Polaroid scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra", ha spiegato, "Un triangolo perfetto di brillantezza. Artista che ha toccato così tante vite, inclusa la mia. Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo perché ho capito quanto sono fortunata di essere viva. E quanto sono fortunata di aver conosciuto queste persone e tanti altri che non ci sono più".

Infine il suo grazie al manager e a tutti coloro che le sono stati così vicini in un periodo molto così complicato, definiti "miei angeli che mi hanno protetto e mi hanno permesso di restare per finire di fare il mio lavoro". La cantante aveva precedentemente affermato di essere "sulla strada del recupero" dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Avrebbe dovuto iniziare un tour mondiale di sette mesi nelle prossime settimane, ma ha dovuto rimandarlo.

Love from family and friends is the best Medicine. One month out of the hospital and I can reflect.

As a Mother you can really get caught up In the needs Of your children and the seemingly endless giving……….. But when the chips were down my children really showed up for me. I… pic.twitter.com/AO3bmrRrjL