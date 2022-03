Mara Venier ricorda il periodo più buio: "Licenziata dalla Rai". E racconta il gesto di Maria De Filippi

Mara Venier è tornata nella sua città, Venezia, dopo sette anni, quanti ne sono trascorsi dalla scomparsa dalla madre, l’amatissima mamma Elsa scomparsa dopo una lunga convivenza con l’Alzheimer. “Prima non ce la facevo: troppa sofferenza. Rivedere i luoghi dell'infanzia è struggente, ma cura l'anima. Qui ho sentito mamma vicina e come la volevo io: bella e senza dolore” ha confidato in un’intervista al settimanale Chi la signora della domenica di Rai 1, tra i personaggi televisivi più apprezzati e amati del momento.

Ma l’emozione di camminare ancora nei luoghi della sua infanzia, di sentire profumi evocativi di un passato lontano, di riaccendere luci affievolite nella memoria non sono stati gli unici temi affrontati nel corso del colloquio riportato nella rivista diretta da Alfonso Signorini. Anche la sua carriera professionale che negli ultimi anni ha raggiunto il picco della popolarità è stata ripercorsa dalla conduttrice, pronta a ricordarne anche i momenti più bui, la sofferenza di non avere un lavoro e la gratitudine verso chi, come Maria De Filippi, è stata determinante.

Quando Mara Venier venne licenziata dalla Rai

Mara Venier è alla sua 13esima edizione al timone di Domenica In. Quest’anno si trova ad avere come competitor di Canale 5 la sua cara amica Maria De Filippi, in onda con Amici nella stessa fascia oraria. Ma, considerato il rapporto che le lega, la loro non è concorrenza, anzi. In diverse occasioni, infatti, la signora di Rai 1 ha fatto riferimento alla collega come supporto determinante in un periodo professionale e personale molto difficile, e sull’argomento è tornata anche stavolta, ricordando la rottura con la Rai.

“Non posso che ringraziarla anche ora e qui” ha detto Mara Venier: “Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone (Giancarlo, allora direttore di Rai 1, ndr) mi aveva detto che ero vecchia - voglio ricordare quei momenti quando tutto era difficile - Maria mi ha dato un lavoro”. Il riferimento è al programma Tu sì que vales dove Mara Venier venne incaricata come giudice popolare del talent prima di essere riconvocata in Rai per presentare la sua Domenica In. Maria De Filippi, dunque, (che non esclude possa tornare come ospite del programma Rai come già avvenuto in passato) resta nel cuore di Mara proprio come Sabrina Ferilli, altra sua grande amica. E non a caso, il suo sogno è quello di condurre un giorno un programma tutte e tre insieme.