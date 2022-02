Mara Venier, lite al compleanno di Sposini con la figlia del giornalista

Non sarebbe andata nel migliore dei modi la festa per i 70 anni di Lamberto Sposini. L'ex moglie e la figlia Matilde hanno invitato gli amici e i colleghi più stretti a Milano, venerdì scorso, per trascorrere un pomeriggio insieme al giornalista - assente dalla tv dal 2011, dopo l'ictus che lo colpì - ma il finale sembra sia stato turbolento.

Secondo Dagospia ci sarebbe stato un diverbio tra Mara Venier e la figlia di Sposini, infastidita perché la conduttrice non si è presentata da sola, come era stato richiesto a tutti gli ospiti, ma accompagnata dalla responsabile del casting di Domenica In. Non solo. A far spazientire definitivamente Matilde sarebbe stata la proposta di Mara Venier di omaggiare Lamberto Sposini proprio durante la sua trasmissione, un gesto d'amicizia per lei, sgradito invece per la famiglia, soprattutto per la figlia, che lo considererebbe un modo per lucrare sul dolore. Tra le due ci sarebbe stato un acceso scambio di opinioni, degenerato in una vera e propria lite finché la conduttrice non ha lasciato la festa con il volto scuro, senza salutare nessuno.

Voci, anche se il post pubblicato il giorno dopo da Mara Venier su Instagram, a rileggerlo oggi, suona come una conferma: "Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo... I tuoi occhi, le tue carezze e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai! Ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio". Ma ad essere significativo è soprattutto l'hashtag: "#chivuolcapirecapisca". Frecciatina?

Il post di Mara Venier