Mara Venier, primo tatuaggio a 73 anni: "Convinta da mio nipote". Le foto e il significato

Che i nipoti di Mara Venier siano il centro della sua vita è chiaro ormai da anni. Da quando, giorno dopo giorno, ne racconta la crescita sui social, sfoggiando tutto il suo orgoglio di nonna. Proprio per sigillare un rapporto così intenso la conduttrice ha deciso oggi di farsi un regalo speciale insieme al nipote più grande, Giulio: si tratta di un tatuaggio che entrambi si sono fatti identico. A raccontarlo in queste ore è stata proprio Mara sui social, riprendendosi direttamente dentro lo studio del tatuatore.

Su Instagram Mara si è immortalata mentre il tatuatore stava cingendo il suo polso con la pellicola utile a proteggere il tatuaggio subito dopo la realizzazione, per evitare che possa rovinarsi. Sede del tatuaggio è infatti la zona alta del polso, dove Mara si è tatuata una stellina. Il significato è quello di portare sempre con sé l'amore del nipote. Anche lui infatti si è tatuato lo stesso disegno, seppure ancora non sappiamo in quale zona del corpo. "Sono una nonna pazza", scherza Mara Venier nel video, aggiungendo: "Mi ha convinto mio nipote". "Domani", aggiunge, "condurrò Domenica In con la plastica sul braccio".

Se Iaio, 5 anni, è il piccolo di casa, Giulio ormai è diventato un uomo. Proprio a dicembre ha infatti compiuto vent'anni e la nonna gli ha dedicato un affettuoso pensiero sui social: "Buon compleanno amore mio - scrive - Mi sembra ieri quando sei nato e oggi compi 20 anni". Giulio è nato nel 2002. È l'unico figlio di Elisabetta Ferracini - primogenita di Mara Venier - che lo ha avuto dall'ex compagno Carlo Longari. Oggi è legata a Pierfrancesco Forleo. Giulio Longari non è affascinato dal mondo dello spettacolo, nonostante lo abbia respirato in casa fin da piccolo, ma è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 11mila follower (tra cui tantissime fan aspiranti fidanzate).