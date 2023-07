Marco Travaglio e Veronica Gentili paparazzati insieme a Roma: la foto del bacio

Le calde sere romane sono state galeotte per Marco Travaglio e Veronica Gentili. I due sono stati paparazzati insieme, mentre si baciavano, in una delle vie del centro storico della Capitale dai fotografi di Diva e Donna.

La conduttrice di Controcorrente, su Rete 4, nonché prossima presentatrice de Le Iene, negli scatti cinge il collo del direttore de Il Fatto Quotidiano e si scambiano un bacio. Dalla foto, però, non si capisce se sia un bacio appassionato o solo un saluto particolarmente affettuoso. I due prima avevano trascorso una serata in compagnia di alcuni amici. Gentili, oltre a lavorare in tv, scrive anche per Il Fatto, da circa sette anni, ed è quindi quasi sicuramente che si siano conosciuti e hanno capito di provare dell'interesse.

La foto potrebbe però essere un po' delicata: Travaglio è molto riservato, sulla sua vita privata si sa pochissimo, ma è noto che sia sposato con Isabella e che con lei abbia due figli (Alessandro e Elisa, il primo è un rapper, Dj Trava). I due sarebbero legati da 30 anni, ma essendo il direttore così riservato non si hanno maggiori informazioni.