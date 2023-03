"Maria De Filippi è ancora molto provata", difficile il ritorno al lavoro

"Torno a lavorare, mi hanno insegnato così". Queste le parole di Maria De Filippi, una settimana fa, quando è tornata nello studio di Amici per registrare la nuova puntata del talent (che andrà in onda domenica 12). Dopo la morte di Maurizio Costanzo la conduttrice si è presa una settimana di tempo prima di rientrare al lavoro, ma chi le è accanto parla di uno stato d'animo molto precario.

La perdita del marito è stato un colpo durissimo per lei, oltre che inaspettato. Costanzo, infatti, era entrato in clinica per un semplice intervento di routine e nessuno si sarebbe mai aspettato il peggio. Andare avanti senza di lui è doloroso, ma Maria si è già rimessa in moto grazie anche al sostegno di suo figlio Gabriele e delle amiche più fidate. "È ancora molto provata" fanno sapere alcuni collaboratori, come riporta il settimanale DiPiù Tv, eppure ogni giorno è al suo posto, proprio come avrebbe voluto il suo Maurizio. È stato lui ad averle trasmesso la passione e la dedizione per questo lavoro e di certo non lo deluderà.

I ringraziamenti di Maria De Filippi

Sabato scorso, prima dell'inizio di C'è posta per te, Maria De Filippi ci ha tenuto a ringraziare il pubblico attraverso un messaggio scritto di suo pugno: "Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto". I programmi di Maria De Filippi - C'è posta per te, Amici, Uomini e Donne - sono tornati regolarmente in onda come da programmazione.