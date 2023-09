"Ti piace fare i pom**ni?", l'assurda domanda a Marica Pellegrinelli: la sua risposta è epica

Marica Pellegrinelli su Instagram ha condiviso alcuni momenti della sua partecipazione al Festival del cinema di Venezia tra preparazione e red carpet. Oggi la modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, sta però tornando a casa e durante il viaggio ha deciso di aprire un box domande così da poter rispondere ad alcune delle curiosità dei suoi follower.

Dopo una domanda sulla pillola anticoncezionale, sui consigli per un profumo e se lei abbia mai avuto problemi di perdita di capelli ecco che Marica decide di rendere pubblica anche una, delle molte, domande inopportune che le hanno scritto. Quella scelta da Pellegrinelli è molto forte: "Ti piace fare i pom**ni?". Queste le parole che le sono state scritte nel box. E la modella senza starci a pensare troppo risponde così: "Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto. By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma".

In questo modo non solo ha lanciato una non così velata minaccia a tutte quegli utenti che le scrivono oscenità, ma è riuscita a dare una risposta epica, tirando in ballo i trattamenti anti-età, ad una domanda scomoda (e fuori luogo).

Pellegrinelli e il tumore alle ovaie

Solo poche settimane fa Marica ha deciso di condividere con i suoi follower un momento molto delicato della sua vita. Lo scorso anno le era stato diagnosticato un tumore alle ovaie e se durante le cure ha preferito mantenere il massimo riserbo, appena appresa la notizia di essere fuori pericolo ha voluto raccontare quanto ha sofferto.