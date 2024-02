Pellegrinelli sui primi anni di matrimonio con Eros: "Non sono stati senza pensieri, lui danneggiato da errori di altri"

Marica Pellegrinelli è insoddisfatta del risultato ottenuto dall'intervista-diretta realizzata con Grazia. La 35enne ha parlato della sua gravidanza, dell'amore per il nuovo compagno William Djoko e anche per l'affetto provato per il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Proprio Pellegrinelli ha rivelato di non tollerare chi parla male dei propri ex e in fin dei conti lei non l'ha fatto, però hanno suscitato notevole interesse le sue dichiarazioni in merito alla situazione economica di Ramazzotti nel momento in cui si conobbero e poi sposarono.

"Era pieno di debiti", ha dichiarato Marica aggiungendo che, invece, quando hanno divorziato il cantante si trovava nella situazione economica migliore della sua carriera e che lei non ha "chiesto nulla se non il mantenimento per i figli, perché stanno con me". A Pellegrinelli però non è piaciuto trovarsi sui quotidiani per le sue dichiarazioni e su Instagram ha condiviso un lungo sfogo in cui dichiara, anche, di aver "pianto tutto il giorno" per colpa di alcune critiche che ha ricevuto.

La sfogo di Marica Pellegrinelli

"Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti di amore e dove tocco anche il mio passato, non era l'argomento principale, anzi! Parlo del bene e del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre dei nostri figli. Questa diretta la vedono in pochi, sfortunatamente anche i giornalisti, che fiutano lo scoop", ha scritto Pellegrinelli arrabbiata. "Ad alcune provocazioni della giornalista - continua Marica - rispondo in pochi secondi con la verità. Specialmente, che la situazione finanziaria nel 2009 del mio ex marito non era felice, aveva tanti debiti, io avevo solo 21 anni. Sottolineo che queste informazione non è una news, è un dato che lui stesso ha più e più volte sottolineato nonché pubblicato nella sua autobiografia; dico anche che quando ci siamo separati, dopo 10 anni, era nella sua migliore situazione economica degli ultimi 30 anni e che non ho preteso nessun mantenimento o liquidazione come moglie - tutto vero, sempre rispondendo a provocazioni, per il semplice fatto che chi tace acconsente". "Non sono stati anni senza pensieri - ha aggiunto - e lui ha lavorato sodo per rimediare ai danni che altre persone avevano creato su di lui ed io sono sempre stata al suo fianco. Buchi creati anni prima che io entrassi nella sua vita. Punto".

"Avete ripreso di 40 minuti e tanto amore solo questo, aggiungendo parole ed aggettivi dispregiativi nei miei confronti - perché? Non vi vergognate? Continuate pure a fare campagne di sensibilizzazione per le donne, per la correttezza giornalisti: fuffa. Poi accadono le tragedie e correte al riparo con altre campagne di sensibilizzazione, mi raccomando. Mi avete fatto piangere tutto il giorno", una conclusione che denota un evidente malessere.