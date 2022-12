Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier (anche la figlia è positiva al covid)

Poco prima dell'inizio di Domenica In, Mara Venier aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto del marito, Nicola Carraro, per informare i suoi fan della positività al covid dell'uomo che si trova a Santo Domingo.

La conduttrice del programma di Rai 1 non ha nascosto la sua preoccupazione per il marito e aveva anche sottolineato quanto la facesse soffrire il non potergli essere vicina. In questi due anni sono sempre stati "super attenti, ma adesso il covid è arrivato a Santo Domingo. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo".

Oggi è lo stesso Nicola, che con un video su Instagram ripreso dalla figlia, che dà nuove informazioni sulla sua salute. E anche in questo caso, come in occasione del post di Mara, non sono mancati messaggi di vicinanza e di affetto. Purtroppo Carraro ha contagiato anche la figlia e infatti adesso i due sono positivi insieme nella grande casa nella Repubblica Domenicana.

"Siamo a casa di papà e adesso intervistiamo il dottor Carraro" questo il preambolo all'inizio del video. "Le condizioni sono buone anche mia figlia ha preso il covid - annuncia Nicola -, ma siamo all'aria aperta ed è una cosa positiva. Sto bene ho avuto un forte raffreddore, un po' colpi di tosse, ma sono quasi al terzo giorno e adesso sto molto molto bene, tutti tranquilli". Un segnale importante per tutti i fan della coppia, ma soprattutto per Mara Venier.

Chi è Nicola Carraro

Nicola Carraro, nato il 1º febbraio 1942, è un ex produttore cinematografico e editore italiano. È il nipote di Angelo Rizzoli (sua madre era infatti Pinuccia Rizzoli) e infatti muove i primi passi nel mondo del lavoro proprio nella casa editrice di famiglia nell’ottobre 1961.

La storia d'amore con Mara Venir culmina con il matrimonio il 28 giugno 2006, i due si sono sposati a Roma dopo alcuni anni insieme. Dal 1963 al 1980 Carraro è stato sposato con Adonella Colonna di Paliano da cui ha avuto tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, soprannominato Gerò (a lungo compagno di Simona Ventura).