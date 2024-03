Michelle Hunziker festeggia la figlia Celeste Trussardi: il video e la foto con il nipotino

Oggi, 8 marzo, in casa di Michelle Hunziker non si ricorda solo la Giornata internazionale della donna, ma anche la nascita della piccola Celeste Trussardi che oggi compie nove anni. A lei, secondogenita dopo Sole, frutto dell'amore per l'ex marito Tomaso Trussardi, la showgirl ha dedicato un tenero video girato nelle prime ore del mattino: "Auguri alla mia piccola di casa" si legge a corredo delle immagini che mostrano una candelina posta su un dolcetto per svegliare la sua festeggiata ancora a letto. La storia Instagram arriva poco dopo un'altra foto di famiglia che celebra quello che Michelle definisce "il senso della vita": le zie Celeste e Sole sono mostrate a giocare insieme al nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti che tra pochi giorni compirà un anno.

Per Michelle Hunziker questo è un periodo molto sereno, dal punto di vista professionale ma anche privato: è tornata in tv con il suo one-woman show di Canale 5 Michelle Impossible, ma ha anche ufficializzato la sua relazione con Alessandro Carollo, noto osteopata e fisioterapiasta romano, classe 1982. "Sono serena. Ed è la cosa più importante", ha confidato di recente. Distesi anche i rapporti con gli ex mariti, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi con cui ha stabilito un sereno equilibrio: "Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta".

Di seguito il video di Michelle Hunziker